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В окупованому Донецьку вибухнуло авто начальника Оленівської колонії Євсюкова, відео

10:53, 9 грудня 2024
Внаслідок вибуху Сергій Євсюков загинув, а його дружина перебуває у важкому стані.
В окупованому Донецьку вибухнуло авто начальника Оленівської колонії Євсюкова, відео
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В тимчасово окупованому Донецьку підірвали позашляховик, у якому, ймовірно, перебували начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков і його дружина. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Після вибуху автомобіля в Донецьку загинув начальник Оленівської колонії «ДНР» Сергій Євсюков. Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу, зараз вона перебуває в лікарні у важкому стані», — зазначив Андрющенко.

РосЗМІ вказують, що вибух пролунав на вулиці Університетській.

У мережі також опублікували відео з місця події. На ньому видно пошкоджений автомобіль. Найбільше від вибуху постраждало водійське місце.

За попередньою інформацією, під днище Toyota Land Cruiser було закладено пластид — приблизно 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Як відомо, у Оленівській колонії утримують українських полонених. Саме там 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили теракт, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських захисники.

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Донецьк автомобіль

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