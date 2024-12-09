Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

МОЗ розширює програму «Доступні ліки» на препарати від мігрені та засоби для дітей

12:59, 9 грудня 2024
Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.
МОЗ розширює програму «Доступні ліки» на препарати від мігрені та засоби для дітей
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я заявило про розширення у 2025 році програми «Доступні ліки». Зокрема, на це в бюджеті закладено 6,6 млрд грн.

Таким чином, до оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень.

Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.

Як зауважують у МОЗ, щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі та продовжує діяти в період воєнного стану.

Загалом нею скористалися майже 5 мільйонів українців.

«Судово-юридична газета» писала, що в Україні наступного року запрацюють 200 центрів ментального здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ діти охорона здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США із строком погашення 52 тижні, визначеної Міністром фінансів США.

Кабмін пропонує Раді прийняти закон щодо порядку перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

Рішення про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ буде приймати Президент.

Оголошено конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів

Заповнити посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поки що не вдається.

Внаслідок ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі трагічно загинув помічник судді Галуст Галстян

Галуст Галстян працював на державній службі в Донецькому апеляційному суді у місті Маріуполі з 2020 року, він був не лише професіоналом своєї справи, а й людиною з добрим, щирим і чуйним серцем.

Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ

Верховний Суд погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео