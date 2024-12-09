МОЗ розширює програму «Доступні ліки» на препарати від мігрені та засоби для дітей

Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.

Джерело фото: Freepik

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Міністерство охорони здоров'я заявило про розширення у 2025 році програми «Доступні ліки». Зокрема, на це в бюджеті закладено 6,6 млрд грн.

Таким чином, до оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень.

Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.

Як зауважують у МОЗ, щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі та продовжує діяти в період воєнного стану.

Загалом нею скористалися майже 5 мільйонів українців.

«Судово-юридична газета» писала, що в Україні наступного року запрацюють 200 центрів ментального здоров’я.

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