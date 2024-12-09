Минздрав расширяет программу «Доступные лекарства» на препараты от мигрени и средства для детей

Впервые будут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей.

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Министерство здравоохранения заявило о расширении в 2025 году программы «Доступные лекарства». В частности, на это в бюджете заложено 6,6 млрд грн.

Таким образом, в обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень.

Впервые будут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей.

Как отмечают в Минздраве, не менее 500 тысяч украинцев смогут сэкономить средства на лечении.

Программа реимбурсации «Доступные лекарства» позволяет украинцам получать лекарства против самых распространенных хронических болезней безвозмездно или с частичной доплатой. За пять лет она расширилась более чем вдвое и продолжает действовать в период военного положения.

В общей сложности ею воспользовались почти 5 миллионов украинцев.

«Судебно-юридическая газета» писала, что В Украине в следующем году заработают 200 центров ментального здоровья.

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