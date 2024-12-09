Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезжать за границу

Президент все еще юридически остается главнокомандующим, но его властные полномочия оказались под вопросом.

Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд из страны из-за попытки ввести военное положение в стране. Об этом сообщил представитель Минюста Южной Кореи, передает Reuters.

Указывается, что президент по-прежнему юридически остается главнокомандующим, но его властные полномочия оказались под вопросом, поскольку среди высших военных офицеров растет несогласие с президентом.

Его собственная партия заявила, что создаст рабочую группу, которая будет заниматься возможной отставкой Юна.

Председатель Управления по расследованию коррупции среди чиновников О Донг Вон заявил, что приказал запретить Юну заграничные поездки.

Представитель Минюста сообщил, что приказ о запрете на выезд был исполнен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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