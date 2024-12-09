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Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезжать за границу

12:41, 9 декабря 2024
Президент все еще юридически остается главнокомандующим, но его властные полномочия оказались под вопросом.
Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезжать за границу
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Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд из страны из-за попытки ввести военное положение в стране. Об этом сообщил представитель Минюста Южной Кореи, передает Reuters.

Указывается, что президент по-прежнему юридически остается главнокомандующим, но его властные полномочия оказались под вопросом, поскольку среди высших военных офицеров растет несогласие с президентом.

Его собственная партия заявила, что создаст рабочую группу, которая будет заниматься возможной отставкой Юна.

Председатель Управления по расследованию коррупции среди чиновников О Донг Вон заявил, что приказал запретить Юну заграничные поездки.

Представитель Минюста сообщил, что приказ о запрете на выезд был исполнен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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Южная Корея

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