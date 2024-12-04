Він особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Про це повідомляє Yonhap.

«Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту», - заявив Кім Йон Хен.

Вказується, що міністр оборони особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Міністр наголосив, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і додав, що «вся відповідальність лежить на ньому».

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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