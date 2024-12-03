Практика судів
  1. У світі

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

18:34, 3 грудня 2024
Якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.
Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану
Фото: AP Photo / Lee ​​Jin-man
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, після того, як його ввів президент Юн Сок Йол. Про це повідомляє Yonhap.

За скасування воєнного стану проголосували 190 із 300 депутатів.

В апараті спікера корейського парламенту заявили, що після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення воєнного стану недійсне.

«Оголошення воєнного стану тепер недійсне. Я сподіваюся, що громадянам буде спокійно. Я сподіваюся, що військові та поліція, які увійшли до приміщення Національної асамблеї, негайно покинуть Національну асамблею», — наголосив спікер парламенту Ву Вон Сік.

Згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.

Місцеві ЗМІ вказують, що військові залишають будинок парламенту Південної Кореї після ухвалення ним резолюції про відміну воєнного стану.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Південна Корея воєнний стан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський очолить в Кабміні напрям реформи митниці.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо позбавлення права на податкову соціальну пільгу

Податкову соціальну пільгу втратять особи у разі позбавлення державної нагороди, а також певних статусів.

ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України

У Бюро додали, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває

Масова втеча військовослужбовців з резервного підрозділу – командування знайшло винуватого, але суд з цим не погодився

Командир роти повідомив, що не міг проконтролювати майже 600 військовослужбовців, яких раптом віддали під його командування.

Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Богдан
    Андрій Богдан
    керівник Офісу Президента України у 2019-2020 pp.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва