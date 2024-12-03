Якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.

Фото: AP Photo / Lee ​​Jin-man

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, після того, як його ввів президент Юн Сок Йол. Про це повідомляє Yonhap.

За скасування воєнного стану проголосували 190 із 300 депутатів.

В апараті спікера корейського парламенту заявили, що після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення воєнного стану недійсне.

«Оголошення воєнного стану тепер недійсне. Я сподіваюся, що громадянам буде спокійно. Я сподіваюся, що військові та поліція, які увійшли до приміщення Національної асамблеї, негайно покинуть Національну асамблею», — наголосив спікер парламенту Ву Вон Сік.

Згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.

Місцеві ЗМІ вказують, що військові залишають будинок парламенту Південної Кореї після ухвалення ним резолюції про відміну воєнного стану.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

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