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Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів

18:22, 3 грудня 2024
Керівник Укрпошти Ігор Смілянський очолить в Кабміні напрям реформи митниці.
Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів
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Кабмін на засіданні 3 грудня ухвалив рішення призначити генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Поки невідомо, чи зможе він суміщати ці дві ролі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Також затверджено Положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, яким буде керуватися в своїй роботі Ігор Смілянський.

Новим положенням передбачено, що Урядовий уповноважений з питань реформування митних органів є особою, на яку покладається виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.

Він призначається на посаду та звільняється з посади КМУ за поданням премʼєр-міністра України.

Передбачено, що до компетенції Урядового уповноваженого належить:

  • підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
  • підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства, співпраці з такими інститутами та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади;
  • ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та внесення змін до них;
  • опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій головному розробнику та Кабінетові Міністрів України;
  • участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування i реалізації митної політики та реалізації відповідних рекомендацій міжнародних організацій з митних питань.

Відповідно утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні Уряду перейменовано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Міністерство національної єдності очолив Олексій Чернишов. За його кандидатуру 3 грудня проголосувала Верховна Рада.

Автор: Наталя Мамченко

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