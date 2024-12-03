Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів

Кабмін на засіданні 3 грудня ухвалив рішення призначити генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Поки невідомо, чи зможе він суміщати ці дві ролі.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.
Також затверджено Положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, яким буде керуватися в своїй роботі Ігор Смілянський.
Новим положенням передбачено, що Урядовий уповноважений з питань реформування митних органів є особою, на яку покладається виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.
Він призначається на посаду та звільняється з посади КМУ за поданням премʼєр-міністра України.
Передбачено, що до компетенції Урядового уповноваженого належить:
Відповідно утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад.
Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні Уряду перейменовано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Міністерство національної єдності очолив Олексій Чернишов. За його кандидатуру 3 грудня проголосувала Верховна Рада.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.