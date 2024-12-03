Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський очолить в Кабміні напрям реформи митниці.

Кабмін на засіданні 3 грудня ухвалив рішення призначити генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Поки невідомо, чи зможе він суміщати ці дві ролі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Також затверджено Положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, яким буде керуватися в своїй роботі Ігор Смілянський.

Новим положенням передбачено, що Урядовий уповноважений з питань реформування митних органів є особою, на яку покладається виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.

Він призначається на посаду та звільняється з посади КМУ за поданням премʼєр-міністра України.

Передбачено, що до компетенції Урядового уповноваженого належить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства, співпраці з такими інститутами та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади;

ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та внесення змін до них;

опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій головному розробнику та Кабінетові Міністрів України;

участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування i реалізації митної політики та реалізації відповідних рекомендацій міжнародних організацій з митних питань.

Відповідно утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні Уряду перейменовано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Міністерство національної єдності очолив Олексій Чернишов. За його кандидатуру 3 грудня проголосувала Верховна Рада.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.