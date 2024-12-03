Брітні Спірс офіційно розлучилася із Семом Асгарі через півтора року після їхнього розриву

2 грудня суд Каліфорнії офіційно визнав виконавицю холостячкою.

Популярна співачка Брітні Спірс офіційно розлучилася з чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі. Про це повідомляє TMZ.

Згідно з новими юридичними документами, отриманими виданням, розлучення Брітні із Семом Асгарі стало завершеною справою 2 грудня.

В день, коли суд Каліфорнії ухвалив рішення про розлучення подружжя, знаменитість відзначала свій день народження. Їй виповнилося 43 роки.

Загалом, пара змогла офіційно розлучитися лише через півтора року після їхнього розриву. Ще в липні 2023 року стало відомо, що Брітні та Сем не разом, а в серпні того ж таки року фітнес-тренер подав на розлучення. Судова тяганина тривала до початку грудня 2024-го.

У пари був шлюбний договір. Щоправда, після розлучення Сем буквально залишився ні з чим. Після переїзду тренера до іншого житла Брітні ще якийсь час сплачувала йому оренду, однак зараз ці «виплати» завершилися.