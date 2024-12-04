У КМДА пояснили, чому на станціях метро можна спостерігати воду

На деяких станціях метро можна спостерігати в лотках воду.

У КП «Київський метрополітен» заявляють, що на станції метро «Деміївська» немає жодних підтоплень. Станція працює як в режимі пасажирських перевезень, так і як укриття під час повітряних тривог. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Однак, як зазначають у комунальному підприємстві, на деяких станціях метро можна спостерігати в лотках воду.

«У спорудах метрополітену є дренажні системи, куди потрапляють усі ґрунтові води. Водовідведення відбувається автоматично, фахівці профільної служби ведуть постійний нагляд за роботою цих систем», - кажуть там.

Відтак, у комунальному підприємстві просять не маніпулювати темою підтоплень у столичному метрополітені.

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