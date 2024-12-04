У Києві притягнули до відповідальності водійку, яка перегородила рух для інших авто — фото

Керманичка автомобіля Audi порушила правила стоянки та перегородила рух для інших автомобілів

У Києві поліцейські виявили порушників, які залишили свої автомобілі у невідведених для того місцях.

Як повідомила патрульна поліція Києва, один з випадків стався у Голосіївському районі, де водійка автомобіля Toyota припаркувала своє авто на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. Інспектори винесли на громадянку постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю) КУпАП.

Інша подія сталася у Подільському районі. Там керманичка автомобіля Audi порушила правила стоянки та перегородила рух для інших автомобілів. Поліцейські винесли на громадянку постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил стоянки, що створило перешкоду іншим учасникам дорожнього руху) КУпАП.

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