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Хто може пройти без черги в сервісних центрах МВС: перелік осіб

23:30, 5 липня 2026
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Пріоритетне обслуговування доступне військовослужбовцям, людям з інвалідністю, родинам загиблих Захисників і ще кільком категоріям громадян.
Хто може пройти без черги в сервісних центрах МВС: перелік осіб
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Люди з інвалідністю, військовослужбовці та ще кілька категорій громадян можуть отримувати адміністративні послуги в сервісних центрах МВС у пріоритетному порядку. У Головному сервісному центрі МВС пояснили, хто має таке право та як ним скористатися.

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Правом на пріоритетне обслуговування в сервісних центрах МВС можуть скористатися:

  • люди з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • військовослужбовці, які проходять службу під час дії воєнного стану.

Щоб отримати послугу в пріоритетному порядку, необхідно особисто зареєструватися в системі «Е-запис» через термінал у сервісному центрі МВС та надати документ, який підтверджує право на таке обслуговування.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що пріоритетне обслуговування стосується лише черговості виклику. Перелік необхідних документів, порядок отримання адміністративних послуг та обов'язкові платежі залишаються однаковими для всіх відвідувачів.

Проте така можливість не поширюється на юридичних осіб та їхніх представників.

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сервісний центр МВС

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