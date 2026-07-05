Поділ майна подружжя: чи підсудний судам України спір про компенсацію частки в закордонній нерухомості

Виключна підсудність спорів щодо нерухомого майна, передбачена ч. 1 ст. 30 ЦПК України та нормами міжнародного права, застосовується лише до спорів, предметом яких є речові права на нерухоме майно — Верховний Суд.

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Спір між подружжям про стягнення грошової компенсації вартості частки в нерухомому майні, розташованому на території іноземної держави, не є спором про речові права на таке майно, якщо заявлена вимога не змінює титул власника та не потребує державної реєстрації прав. Такий спір не підпадає під правило виключної підсудності за місцезнаходженням нерухомості й підлягає розгляду судом України в порядку цивільного судочинства. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

6 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Особи_1 у справі за позовом Особи_1 до Особи_2 про поділ майна подружжя.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, закрив на підставі п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення з відповідача грошової компенсації вартості готельних номерів, розташованих на території Республіки Грузія, роз’яснивши позивачу право на звернення до суду за місцезнаходженням нерухомого майна.

Судові рішення мотивовано тим, що спір стосується нерухомого майна, яке знаходиться за межами України, а тому спір підлягає розгляду судом іноземної держави за правилами виключної підсудності.

ВС не погодився з такими висновками судів, судові рішення скасував, справу передав для продовження розгляду до суду першої інстанції з огляду на таке.

Виключна підсудність спорів щодо нерухомого майна, передбачена ч. 1 ст. 30 ЦПК України та нормами міжнародного приватного права, застосовується лише до спорів, предметом яких є речові права на нерухоме майно.

Якщо ж позовні вимоги зводяться до стягнення грошової компенсації вартості частки у нерухомому майні, розташованому за кордоном, та не передбачають зміни титулу власності, правового режиму майна чи внесення змін до державних реєстрів, такий спір не є спором про речове право на нерухомість.

ВС наголосив, що вирішальним для визначення юрисдикції та підсудності є не сам факт наявності у спорі нерухомого майна, а правова природа заявлених вимог. У разі стягнення компенсації спір має грошовий характер і спрямований на відшкодування вартості частки, а не на вирішення питання щодо права власності на нерухомість.

Отже, відсутні підстави для застосування правил виключної підсудності за місцезнаходженням нерухомого майна та для закриття провадження у справі.

Спір підлягає розгляду судами України в порядку цивільного судочинства.

Детальніше з текстом постанови ВС від 06 травня 2026 року у справі № 334/6412/23 (провадження № 61-8418св25) можна ознайомитися за посиланням.

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