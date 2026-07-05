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Раздел имущества супругов: подсуден ли судам Украины спор о компенсации доли в зарубежной недвижимости

18:23, 5 июля 2026
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Исключительная подсудность споров относительно недвижимого имущества, предусмотренная ч. 1 ст. 30 ГПК Украины и нормами международного права, применяется только к спорам, предметом которых являются вещные права на недвижимое имущество — Верховный Суд.
Раздел имущества супругов: подсуден ли судам Украины спор о компенсации доли в зарубежной недвижимости
Фото: shutterstock
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Спор между супругами о взыскании денежной компенсации стоимости доли в недвижимом имуществе, расположенном на территории иностранного государства, не является спором о вещных правах на такое имущество, если заявленное требование не изменяет титул собственника и не требует государственной регистрации прав. Такой спор не подпадает под правило исключительной подсудности по месту нахождения недвижимости и подлежит рассмотрению судом Украины в порядке гражданского судопроизводства. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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6 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица_1 по делу по иску Лица_1 к Лицу_2 о разделе имущества супругов.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, закрыл на основании п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины производство по делу в части исковых требований о взыскании с ответчика денежной компенсации стоимости гостиничных номеров, расположенных на территории Республики Грузия, разъяснив истцу право на обращение в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

Судебные решения мотивированы тем, что спор касается недвижимого имущества, находящегося за пределами Украины, а потому спор подлежит рассмотрению судом иностранного государства по правилам исключительной подсудности.

ВС не согласился с такими выводами судов, судебные решения отменил, дело передал для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, исходя из следующего.

Исключительная подсудность споров относительно недвижимого имущества, предусмотренная ч. 1 ст. 30 ГПК Украины и нормами международного частного права, применяется только к спорам, предметом которых являются вещные права на недвижимое имущество.

Если же исковые требования сводятся к взысканию денежной компенсации стоимости доли в недвижимом имуществе, расположенном за границей, и не предусматривают изменения титула собственности, правового режима имущества или внесения изменений в государственные реестры, такой спор не является спором о вещном праве на недвижимость.

ВС подчеркнул, что определяющим для определения юрисдикции и подсудности является не сам факт наличия в споре недвижимого имущества, а правовая природа заявленных требований. В случае взыскания компенсации спор имеет денежный характер и направлен на возмещение стоимости доли, а не на разрешение вопроса о праве собственности на недвижимость.

Следовательно, отсутствуют основания для применения правил исключительной подсудности по месту нахождения недвижимого имущества и для закрытия производства по делу.

Спор подлежит рассмотрению судами Украины в порядке гражданского судопроизводства.

Подробнее с текстом постановления ВС от 06 мая 2026 года по делу № 334/6412/23 (производство № 61-8418св25) можно ознакомиться по ссылке.

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