Обязаны ли рестораны бесплатно подавать воду: что предусматривает закон в Украине и Европе

В разных странах Европы правила, касающиеся бесплатной питьевой воды в заведениях общественного питания, различаются.

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Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета разъяснил, как регулируется вопрос бесплатной питьевой воды в ресторанах в разных странах Европы и какие правила действуют в Украине.

Поводом для разъяснения стало решение Кассационного суда Италии, который подтвердил, что рестораны и отели не обязаны бесплатно подавать посетителям воду из-под крана.

Из-за чего возник судебный процесс в Италии

История началась во время рождественских праздников 2019 года. Гостья пятизвездочного отеля Hotel Sassongher в курортном городке Корвара в Доломитовых Альпах приобрела пакет отдыха стоимостью более 5700 евро с полупансионом. Условиями бронирования было предусмотрено, что напитки не входят в стоимость проживания.

Во время ужина женщина попросила принести ей обычную воду из-под крана, однако персонал предложил только бутилированную минеральную воду за 7 евро.

Посетительница обратилась в суд, утверждая, что доступ к питьевой воде является одним из фундаментальных прав человека, а её подача должна входить в базовый сервис. Кроме того, она требовала взыскать с отеля 2700 евро в качестве материальной и моральной компенсации.

Все судебные инстанции отказали в удовлетворении иска. Окончательное решение вынес Кассационный суд Италии 29 апреля, признав, что законодательство страны не возлагает на рестораны и отели обязанность бесплатно подавать воду из-под крана, поэтому заведения могут самостоятельно определять свою политику обслуживания.

Какие правила действуют в странах Европы

Подход к этому вопросу в европейских странах различается.

В Германии, Бельгии и Нидерландах закон не обязывает заведения общественного питания бесплатно предоставлять питьевую воду. Там она считается отдельным товаром, а её цена в меню нередко превышает стоимость других безалкогольных напитков, а иногда даже пива.

В то же время в других странах действуют иные правила:

в Испании рестораны обязаны предложить посетителю питьевую воду из-под крана;

в Португалии закон запрещает взимать отдельную плату за графин такой воды;

во Франции бесплатную воду подают вместе с полным обедом;

в Великобритании заведения, продающие алкогольные напитки, должны бесплатно предоставлять воду по просьбе клиента.

Что предусматривает законодательство Украины

В Украине действующее законодательство не содержит норм, обязывающих рестораны, кафе или другие заведения общественного питания бесплатно обеспечивать посетителей питьевой водой.

Поэтому решение о том, предоставлять ли воду бесплатно, администрация каждого заведения принимает самостоятельно в соответствии со своей коммерческой политикой или стандартами обслуживания.

На практике применяются различные подходы:

некоторые заведения бесплатно предлагают посетителям фильтрованную воду;

другие продают только бутилированную минеральную воду;

некоторые могут взимать символическую плату за стакан воды, объясняя это расходами на фильтрацию или обслуживание.

В Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета отмечают, что отказ предоставить бесплатный стакан воды или предложение приобрести его отдельно само по себе не является нарушением законодательства Украины. На данный момент этот вопрос относится к коммерческой политике конкретного заведения, а не к законодательно установленной обязанности.

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