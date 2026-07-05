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Чи зобов'язані ресторани безкоштовно наливати воду: що передбачає закон в Україні та Європі

22:59, 5 липня 2026
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У різних країнах Європи правила щодо безкоштовної питної води в закладах громадського харчування відрізняються.
Чи зобов'язані ресторани безкоштовно наливати воду: що передбачає закон в Україні та Європі
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Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради пояснив, як регулюється питання безкоштовної питної води в ресторанах у різних країнах Європи та які правила діють в Україні.

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Приводом для роз'яснення стало рішення Касаційного суду Італії, який підтвердив, що ресторани та готелі не зобов'язані безкоштовно подавати відвідувачам воду з-під крана.

Через що виникла судова справа в Італії

Історія розпочалася під час різдвяних свят 2019 року. Гостя п'ятизіркового готелю Hotel Sassongher у курортному містечку Корвара в Доломітових Альпах придбала пакет відпочинку вартістю понад 5700 євро з напівпансіоном. Умовами бронювання було передбачено, що напої не входять до вартості проживання.

Під час вечері жінка попросила принести їй звичайну воду з-під крана, однак персонал запропонував лише бутильовану мінеральну воду за 7 євро.

Відвідувачка звернулася до суду, стверджуючи, що доступ до питної води є одним із фундаментальних прав людини, а її подача повинна входити до базового сервісу. Крім того, вона вимагала стягнути з готелю 2700 євро матеріальної та моральної компенсації.

Усі судові інстанції відмовили у задоволенні позову. Остаточне рішення ухвалив Касаційний суд Італії 29 квітня, визнавши, що законодавство країни не покладає на ресторани та готелі обов'язку безкоштовно подавати воду з-під крана, тому заклади можуть самостійно визначати свою політику обслуговування.

Які правила діють у країнах Європи

Підхід до цього питання в європейських країнах різний.

У Німеччині, Бельгії та Нідерландах закон не зобов'язує заклади громадського харчування безкоштовно надавати питну воду. Там вона вважається окремим товаром, а її ціна в меню нерідко перевищує вартість інших безалкогольних напоїв, а іноді навіть пива.

Водночас в інших країнах діють інші правила:

  • в Іспанії ресторани зобов'язані запропонувати відвідувачу питну воду з-під крана;
  • у Португалії закон забороняє стягувати окрему плату за графин такої води;
  • у Франції безкоштовну воду подають разом із повним обідом;
  • у Великій Британії заклади, які продають алкогольні напої, повинні безоплатно надати воду на прохання клієнта.

Що передбачає законодавство України

В Україні чинне законодавство не містить норм, які зобов'язують ресторани, кафе чи інші заклади громадського харчування безкоштовно забезпечувати відвідувачів питною водою.

Тому рішення про те, чи надавати воду без оплати, адміністрація кожного закладу ухвалює самостійно відповідно до власної комерційної політики або стандартів обслуговування.

На практиці застосовуються різні підходи:

  • одні заклади безкоштовно пропонують відвідувачам фільтровану воду;
  • інші продають лише бутильовану мінеральну воду;
  • окремі можуть встановлювати символічну плату за склянку води, пояснюючи це витратами на фільтрацію або обслуговування.

У Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради наголошують, що відмова надати безкоштовну склянку води або пропозиція придбати її окремо сама по собі не є порушенням законодавства України. Наразі це питання належить до комерційної політики конкретного закладу, а не до законодавчо встановленого обов'язку.

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суд Європа Україна вода

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