Кто может пройти без очереди в сервисных центрах МВД: перечень лиц

Приоритетное обслуживание предоставляется военнослужащим, людям с инвалидностью, семьям погибших защитников и еще нескольким категориям граждан.

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Люди с инвалидностью, военнослужащие и еще несколько категорий граждан могут получать административные услуги в сервисных центрах МВД в приоритетном порядке. В Главном сервисном центре МВД объяснили, кто имеет такое право и как им воспользоваться.

Правом на приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД могут воспользоваться:

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

военнослужащие, проходящие службу во время действия военного положения.

Чтобы получить услугу в приоритетном порядке, необходимо лично зарегистрироваться в системе «Е-запись» через терминал в сервисном центре МВД и предоставить документ, подтверждающий право на такое обслуживание.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что приоритетное обслуживание касается только очередности вызова. Перечень необходимых документов, порядок получения административных услуг и обязательные платежи остаются одинаковыми для всех посетителей.

Однако такая возможность не распространяется на юридических лиц и их представителей.

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