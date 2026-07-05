  1. В Украине

Кто может пройти без очереди в сервисных центрах МВД: перечень лиц

23:30, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приоритетное обслуживание предоставляется военнослужащим, людям с инвалидностью, семьям погибших защитников и еще нескольким категориям граждан.
Кто может пройти без очереди в сервисных центрах МВД: перечень лиц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Люди с инвалидностью, военнослужащие и еще несколько категорий граждан могут получать административные услуги в сервисных центрах МВД в приоритетном порядке. В Главном сервисном центре МВД объяснили, кто имеет такое право и как им воспользоваться.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правом на приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД могут воспользоваться:

  • люди с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • военнослужащие, проходящие службу во время действия военного положения.

Чтобы получить услугу в приоритетном порядке, необходимо лично зарегистрироваться в системе «Е-запись» через терминал в сервисном центре МВД и предоставить документ, подтверждающий право на такое обслуживание.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что приоритетное обслуживание касается только очередности вызова. Перечень необходимых документов, порядок получения административных услуг и обязательные платежи остаются одинаковыми для всех посетителей.

Однако такая возможность не распространяется на юридических лиц и их представителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

ТЦК получили больше времени: как суды считают сроки штрафов за отсутствие ВЛК у «ограниченно годных»

Может ли ТЦК оштрафовать через полгода после выявления нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]