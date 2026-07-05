Кто может пройти без очереди в сервисных центрах МВД: перечень лиц
Люди с инвалидностью, военнослужащие и еще несколько категорий граждан могут получать административные услуги в сервисных центрах МВД в приоритетном порядке. В Главном сервисном центре МВД объяснили, кто имеет такое право и как им воспользоваться.
Правом на приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД могут воспользоваться:
- люди с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- военнослужащие, проходящие службу во время действия военного положения.
Чтобы получить услугу в приоритетном порядке, необходимо лично зарегистрироваться в системе «Е-запись» через терминал в сервисном центре МВД и предоставить документ, подтверждающий право на такое обслуживание.
В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что приоритетное обслуживание касается только очередности вызова. Перечень необходимых документов, порядок получения административных услуг и обязательные платежи остаются одинаковыми для всех посетителей.
Однако такая возможность не распространяется на юридических лиц и их представителей.
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