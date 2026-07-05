Сплата податків при нотаріальному посвідченні договорів: хто і коли перераховує ПДФО та військовий збір

Залежно від підстав оподаткування використовуються різні коди класифікації доходів бюджету.

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Під час оформлення договорів купівлі-продажу, дарування або спадщини фізичні особи часто стикаються з питанням: хто має сплачувати податок і за якими реквізитами це робити.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, що відповідно до ст. 168 Податкового кодексу України саме ця норма визначає механізм нарахування, утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб. У випадках нотаріального посвідчення договорів відчуження майна або оформлення спадщини податкове зобов’язання, як правило, виникає у фізичної особи — платника податку.

Відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку. Пунктом 19.1 статті 19 Податкового кодексу визначено, що платник податків веде справи пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Представниками платника податків визначаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Залежно від підстав оподаткування використовуються різні коди класифікації доходів бюджету.

Якщо дохід підлягає декларуванню, застосовується ККДБ 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування і 11011001 Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

Якщо обов’язок декларування відсутній — податок сплачується на ККДБ 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню, а військовий збір — на ККДБ 11011000.

Кошти з ПДФО зараховуються до бюджетів територіальних громад, тоді як військовий збір спрямовується до державного бюджету.

Юридичні особи, які виступають податковими агентами, та нараховують (виплачують) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язані утримувати податок із суми такого доходу та сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на коди класифікації доходів бюджету, а саме: ККДБ 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата та Військовий збір ККДБ 11011000.

Кошти з ПДФО зараховуються до бюджетів територіальних громад, військовий збір спрямовується до державного бюджету.

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