У Національному військовому меморіальному кладовищі пояснили появу провалів після злив

У НВМК запевнили, що просідання ґрунту після поховань є природним процесом.

Фото з відкритих джерел

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Як відомо, на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після сильної зливи в зоні поховань утворилися провали.

У Національному військовому меморіальному кладовищі заявили, що після аномальних опадів, зафіксованих на Київщині, на окремих місцях нещодавніх поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців, було зафіксовано природне просідання ґрунту.

Там підкреслили, що такий процес є природним після традиційних поховань і відбувається на всіх кладовищах.

«Ідеться саме про природне ущільнення ґрунту в місцях поховань, а не про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод», - йдеться у заяві.

Також там відповіли на низку запитань щодо ситуації.

Чому відбувається просідання ґрунту та чому це природний процес?

Природне просідання ґрунту відбувається виключно в межах ділянки поховання, де здійснювалося традиційне поховання і триває природне ущільнення ґрунту. Тимчасові намогильні споруди при цьому залишаються у правильному положенні, що підтверджує: йдеться саме про природне просідання ґрунту, а не про розмивання місць поховань.

Скільки триває ущільнення ґрунту?

Природне ущільнення ґрунту після поховання може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від типу ґрунту, погодних умов та часу, що минув після поховання. Саме тому після поховання встановлюються тимчасові намогильні споруди, а постійні монтуються орієнтовно через рік - після завершення природного ущільнення ґрунту. Такий підхід забезпечує їхню довговічність, надійність та належний зовнішній вигляд.

Хто усуває наслідки природного просідання ґрунту?

На більшості кладовищ усунення наслідків природного просідання ґрунту здебільшого лягає на плечі рідних полеглих. На Національному військовому меморіальному кладовищі цю відповідальність бере на себе держава. Працівники кладовища постійно здійснюють огляд території та оперативно виконують підсипання і вирівнювання місць, де відбулося природне просідання ґрунту.

Який стан місць поховань?

Ущільнення ґрунту є природним етапом традиційного поховання, характерним для всіх кладовищ. Воно не є ознакою підтоплення, впливу ґрунтових вод чи розмивання місць поховань.

«Щиро перепрошуємо рідних, побратимів і посестер полеглих Захисників і Захисниць України за занепокоєння, яке могли викликати поширені матеріали. Одразу після завершення інтенсивних опадів працівники кладовища розпочали роботи з усунення наслідків природного просідання ґрунту, які наразі тривають. Такі роботи виконуються оперативно щоразу, коли виникає така потреба», - додали у Національному військовому меморіальному кладовищі.

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