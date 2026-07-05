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В Национальном военном мемориальном кладбище объяснили появление провалов после ливней

18:41, 5 июля 2026
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В НВМК заверили, что проседание грунта после захоронений является естественным процессом.
В Национальном военном мемориальном кладбище объяснили появление провалов после ливней
Фото из открытых источников
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Как известно, на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области после сильного ливня в зоне захоронений образовались провалы.

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В Национальном военном мемориальном кладбище заявили, что после аномальных осадков, зафиксированных в Киевской области, на отдельных местах недавних захоронений, осуществленных в течение последних одного-двух месяцев, было зафиксировано естественное проседание грунта.

Там подчеркнули, что такой процесс является естественным после традиционных захоронений и происходит на всех кладбищах.

«Речь идет именно о естественном уплотнении грунта в местах захоронений, а не о размывании могил или влиянии грунтовых вод», — говорится в заявлении.

Также там ответили на ряд вопросов относительно ситуации.

Почему происходит проседание грунта и почему это естественный процесс?

Естественное проседание грунта происходит исключительно в пределах участка захоронения, где осуществлялось традиционное захоронение и продолжается естественное уплотнение грунта. Временные надмогильные сооружения при этом остаются в правильном положении, что подтверждает: речь идет именно о естественном проседании грунта, а не о размывании мест захоронений.

Сколько длится уплотнение грунта?

Естественное уплотнение грунта после захоронения может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от типа грунта, погодных условий и времени, прошедшего после захоронения. Именно поэтому после захоронения устанавливаются временные надмогильные сооружения, а постоянные монтируются ориентировочно через год — после завершения естественного уплотнения грунта. Такой подход обеспечивает их долговечность, надежность и надлежащий внешний вид.

Кто устраняет последствия естественного проседания грунта?

На большинстве кладбищ устранение последствий естественного проседания грунта в основном ложится на плечи родственников погибших. На Национальном военном мемориальном кладбище эту ответственность берет на себя государство. Работники кладбища постоянно осуществляют осмотр территории и оперативно выполняют подсыпку и выравнивание мест, где произошло естественное проседание грунта.

Каково состояние мест захоронений?

Уплотнение грунта является естественным этапом традиционного захоронения, характерным для всех кладбищ. Оно не является признаком подтопления, влияния грунтовых вод или размывания мест захоронений.

«Искренне приносим извинения родным, побратимам и посестрам погибших Защитников и Защитниц Украины за беспокойство, которое могли вызвать распространенные материалы. Сразу после завершения интенсивных осадков работники кладбища начали работы по устранению последствий естественного проседания грунта, которые в настоящее время продолжаются. Такие работы выполняются оперативно каждый раз, когда возникает такая необходимость», — добавили в Национальном военном мемориальном кладбище.

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военные Киевская область

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