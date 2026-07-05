Отсутствие оснований для раскрытия банковской тайны не препятствует открытию производства — Верховный Суд

Верховный Суд: дела о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну, подлежат рассмотрению по правилам отдельного производства.

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Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банком информации, содержащей банковскую тайну, и/или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления (часть 2 статьи 350 ГПК Украины), а не для отказа в открытии производства по делу. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

6 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по заявлению лица, заинтересованное лицо – Акционерное общество коммерческий банк, о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылался на то, что ошибочно перечислил денежные средства через приложение на карту неизвестного лица, а установить полные данные получателя без раскрытия банковской тайны невозможно. Банк отказал в предоставлении информации, сославшись на режим банковской тайны.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что требования заявления по своей сути являются истребованием доказательств для будущего спора, что свидетельствует о наличии спора о праве, который не может рассматриваться в отдельном производстве.

ВС не согласился с выводами судов, судебные решения отменил, дело передал для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, исходя из следующего.

Дела о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну, подлежат рассмотрению по правилам отдельного производства в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 293 и главой 12 ГПК Украины.

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны либо отсутствия у заявителя предусмотренных законом полномочий на ее получение является основанием для отказа в удовлетворении заявления по существу, а не для отказа в открытии производства по делу.

Вывод суда о наличии спора о праве как основания для отказа в открытии производства по делу о раскрытии банковской тайны является ошибочным, если заявитель не заявляет требований к банку как к заинтересованному лицу и не оспаривает субъективное право другого лица, а лишь просит предоставить информацию в рамках специальной процедуры.

Заявление о раскрытии банковской тайны не является заявлением об обеспечении доказательств в понимании статей 116, 117 ГПК Украины, если его целью является установление личности получателя денежных средств для дальнейшей реализации права на судебную защиту, а не обеспечение доказательственной базы в уже существующем споре.

Следовательно, неправильная процессуальная квалификация заявления и отказ в открытии производства по делу вместо рассмотрения заявления по существу являются существенным нарушением норм процессуального права.

Подробнее с текстом постановления ВС от 06 мая 2026 года по делу № 757/40704/25 (производство № 61-1508св26) можно ознакомиться по ссылке.

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