Министр обороны Польши поручил рассекретить военную помощь Украине

Косиняк-Камыш заявил, что после консультации с премьером Туском поручил рассекретить все данные о помощи Украине за 2022–2026 годы.

Фото: defence-ua.com

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, предоставленную после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед обществом и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, процесс предоставления помощи в виде оборудования начал правительство партии «ПиС» во главе с министром Мариушем Блащаком, а о каждом пакете помощи информируется президент — сейчас это Кароль Навроцкий, а ранее им был Анджей Дуда.

«Я также поручил Службе военной контрразведки SKW выяснить, кто умышленно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков и польских гражданок», — написал министр.

Сообщение министра появилось в ответ на обвинения оппозиции в том, что правительство тайно передало Украине ракеты к Patriot.

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