ФЛП не работает, но платить придется: предпринимателей предупредили о важном нюансе
В Украине некоторые ФЛП перестают вести бизнес, но не подают документы на прекращение предпринимательской деятельности, и ФЛП формально продолжает существовать годами.
Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета назвал основные причины для закрытия ФЛП:
- После закрытия не нужно подавать «нулевые» декларации, непредставление которых грозит штрафами.
- Отмена обязательных платежей (ЕСВ, единый налог, военный сбор), которые начисляются независимо от осуществления деятельности.
- «Спящие» ФЛП, не подающие отчетность, рискуют получить штрафы и пеню.
Сегодня прекратить деятельность ФЛП можно достаточно быстро через Портал «Дія» или через государственного регистратора.
Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от адреса места жительства ФЛП в пределах Украины.
Государственный регистратор в течение 24 часов после поступления документов, поданных для регистрации прекращения деятельности ФЛП, обязан внести сведения в ЕГР. Также эта информация автоматически направляется реестром в ГНС, органы статистики, Пенсионный фонд.
Шаги на Портале «Дія» для прекращения деятельности:
- Сгенерируйте электронную подпись (квалифицированную электронную подпись).
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в личном кабинете на Портале «Дія» с помощью электронной подписи.
- Заполните онлайн-форму для получения услуги. Вся важная информация уже хранится в системе — вам нужно лишь проверить, что она верна, и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи.
- Уведомление о закрытии ФЛП появится в личном кабинете и будет отправлено по электронной почте.
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