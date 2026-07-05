ФЛП не работает, но платить придется: предпринимателей предупредили о важном нюансе

Украинцам объяснили, почему «спящий» ФЛП может дорого обойтись.

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В Украине некоторые ФЛП перестают вести бизнес, но не подают документы на прекращение предпринимательской деятельности, и ФЛП формально продолжает существовать годами.

Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета назвал основные причины для закрытия ФЛП:

После закрытия не нужно подавать «нулевые» декларации, непредставление которых грозит штрафами.

Отмена обязательных платежей (ЕСВ, единый налог, военный сбор), которые начисляются независимо от осуществления деятельности.

«Спящие» ФЛП, не подающие отчетность, рискуют получить штрафы и пеню.

Сегодня прекратить деятельность ФЛП можно достаточно быстро через Портал «Дія» или через государственного регистратора.

Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от адреса места жительства ФЛП в пределах Украины.

Государственный регистратор в течение 24 часов после поступления документов, поданных для регистрации прекращения деятельности ФЛП, обязан внести сведения в ЕГР. Также эта информация автоматически направляется реестром в ГНС, органы статистики, Пенсионный фонд.

Шаги на Портале «Дія» для прекращения деятельности:

Сгенерируйте электронную подпись (квалифицированную электронную подпись). Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в личном кабинете на Портале «Дія» с помощью электронной подписи. Заполните онлайн-форму для получения услуги. Вся важная информация уже хранится в системе — вам нужно лишь проверить, что она верна, и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи. Уведомление о закрытии ФЛП появится в личном кабинете и будет отправлено по электронной почте.

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