В Гоструда разъяснили вопрос предоставления отпусков за период приостановления действия трудового договора.

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Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, имеет ли право работник на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора.

В ведомстве подчеркнули, что во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, которые причитались такому работнику на день приостановления действия трудового договора) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором (в том числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, пособие по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).

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