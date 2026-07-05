Имеет ли право работник на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора
Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, имеет ли право работник на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора.
В ведомстве подчеркнули, что во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, которые причитались такому работнику на день приостановления действия трудового договора) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором (в том числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, пособие по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).
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