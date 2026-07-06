В каких случаях иностранцу могут отказать в продлении срока пребывания в Украине

В продлении срока пребывания в Украине отказывают в ряде случаев.

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Миграционная служба объяснила, на каких основаниях иностранцу могут отказать в продлении срока пребывания в Украине.

В продлении срока пребывания в Украине отказывается в случае:

отсутствия достаточного финансового обеспечения для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца или лица без гражданства в Украине, либо соответствующих гарантий со стороны принимающей стороны;

если имеются обоснованные основания считать, что иностранец или лицо без гражданства имеют иные, чем заявленные в заявлении, основания и цель пребывания в Украине;

если иностранец или лицо без гражданства не представили соответствующего подтверждения оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины;

если данные, полученные из соответствующих автоматизированных информационных и справочных систем, реестров государственных органов, не подтверждают информацию, представленную иностранцем или лицом без гражданства;

в случае представления иностранцем или лицом без гражданства заведомо ложных сведений, поддельных либо недействительных документов;

если выявлены факты неисполнения иностранцем или лицом без гражданства решения суда либо органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, либо они имеют иные имущественные обязательства перед государством (включая расходы, связанные с выдворением или реадмиссией), физическими или юридическими лицами, либо в отношении них действует неисполненное решение уполномоченного государственного органа о принудительном возвращении, принудительном выдворении или запрете въезда в Украину;

в случае необходимости обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка;

в случае необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине.

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