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Смертельное ДТП в Николаевской области: полицейские сообщили о подозрении водителю

17:11, 5 июля 2026
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Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Смертельное ДТП в Николаевской области: полицейские сообщили о подозрении водителю
Фото: npu.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 июля на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, грузового автомобиля Volvo и Nissan Murano.

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В результате ДТП погибли 49-летний водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек, среди которых 15-летняя девушка, в настоящее время находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях. 

Правоохранители установили, что ДТП произошло из-за создания аварийной ситуации водителем Nissan Murano, который двигался по встречной полосе относительно микроавтобуса. Полицейские установили его местонахождение и остановили на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другого региона.

Вчера следователи полиции задержали водителя кроссовера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

5 июля следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. 

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

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