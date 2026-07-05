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Смертельна ДТП на Миколаївщині: поліцейські оголосили підозру водію

17:11, 5 липня 2026
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Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Смертельна ДТП на Миколаївщині: поліцейські оголосили підозру водію
Фото: npu.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 липня на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, вантажного автомобіля Volvo та Nissan Murano.

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Унаслідок ДТП загинули 49-річний водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, нині перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах. 

Правоохоронці встановили, що ДТП сталась через створення аварійної ситуації водієм Nissan Murano, який рухався зустрічною смугою відносно мікроавтобуса. Поліцейські встановили його місцезнаходження та зупинили на виїзді з Миколаєва. За кермом перебував 45-річний житель іншого регіону.

Вчора слідчі поліції затримали водія кросовера у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

5 липня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб»). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. 

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поліція ДТП

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