Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы подавала мать

В миграционной службе подчеркнули, что выдача заграничного паспорта зависит от возраста ребенка.

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Украинцы часто задают вопрос, может ли отец получить заграничный паспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать. На него ответили в миграционной службе.

Там подчеркнули, что выдача заграничного паспорта зависит от возраста ребенка:

До 12 лет – паспорт может получить законный представитель или другое лицо, уполномоченное заявителем (в том числе по нотариально удостоверенной доверенности). В письменном заявлении в произвольной форме заявитель может определить бабушку, дедушку и т. д.

От 12 до 14 лет – паспорт выдается законному представителю или уполномоченному лицу при условии присутствия ребенка после проведения верификации.

С 14 лет – лицо может лично получить паспорт, оформленный на его имя до достижения 14-летнего возраста.

«Если паспорт оформляется в порядке обмена, то предыдущий паспорт сдается и аннулируется.

При выдаче получатель лично проверяет персональные данные, внесенные в паспорт», — добавили в миграционной службе.

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