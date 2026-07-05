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Почему суд не отменил мобилизацию мужчины, снятого с воинского учета 25 лет назад — подробности дела

23:59, 5 июля 2026
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Суд отметил, что действующая редакция закона не предусматривает для истца оснований для сохранения статуса лица, снятого с воинского учета.
Почему суд не отменил мобилизацию мужчины, снятого с воинского учета 25 лет назад — подробности дела
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Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска гражданина, который просил признать незаконными его постановку на воинский учет, призыв во время мобилизации и зачисление в воинскую часть. Суд пришел к выводу, что после изменений в законодательстве оснований для его исключения из воинского учета больше не существует.

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Обстоятельства дела

Гражданин обратился в Киевский окружной административный суд с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части, в котором просил:

  • признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по постановке истца на воинский учет;
  • обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения об исключении истца из воинского учета на основании пункта 6 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на день исключения истца из воинского учета);
  • признать противоправным и отменить приказ территориального центра комплектования и социальной поддержки в части призыва истца на военную службу во время мобилизации и направления в воинскую часть для прохождения военной службы;
  • признать противоправным и отменить приказ воинской части в части зачисления истца в списки воинской части;
  • обязать воинскую часть исключить истца из списков личного состава воинской части и уволить с военной службы.

Истец обосновывал свои требования тем, что 19 октября 2000 года он был снят с воинского учета на основании пункта 6 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с совершением особо тяжкого преступления. 15 сентября 2025 года истца остановили сотрудники полиции и территориального центра комплектования и социальной поддержки и принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. 17 сентября 2025 года истца принудительно направили в воинскую часть, где его зачислили в списки личного состава. Истец утверждал, что он не проходил военно-медицинскую комиссию, а все документы были оформлены без его участия.

Судом установлено, что в соответствии с временным удостоверением военнообязанного истец 19 октября 2000 года был снят с воинского учета. Согласно скриншоту из приложения «Резерв+», истец с 17 сентября 2025 года состоит на учете. Выпиской из приказа командира воинской части от 17 сентября 2025 года истец зачислен в списки личного состава воинской части. Выпиской из приказа от 30 сентября 2025 года истец признан самовольно покинувшим часть.

Что решил суд

Киевский окружной административный суд по делу № 320/53226/25 принял решение полностью отказать в удовлетворении иска.

Суд пришел к выводу, что с вступлением в силу изменений в статью 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», внесенных Законом Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX, истец подпадает под его действие как лицо, в отношении которого действующая редакция закона не предусматривает оснований для исключения из воинского учета. Перечень оснований для исключения из воинского учета, определенный действующей редакцией статьи 37 Закона, является исчерпывающим.

Суд отметил, что внесение изменений в законодательство, приводящее к ухудшению положения лица, может противоречить принципу необратимости действия закона во времени (статья 58 Конституции Украины), если речь идет о ретроактивном действии закона. Однако в данном случае речь идет не о привлечении к уголовной или административной ответственности, а о возобновлении воинского учета, что регулируется специальным законодательством. Законодатель имеет право изменять критерии воинского учета, если это соответствует национальным интересам государства.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 9 апреля 2026 года по делу № 280/6524/24, согласно которой внесение изменений в законодательство, приводящее к ухудшению положения лица, может противоречить принципу необратимости действия закона во времени, если речь идет о ретроактивном действии закона. Однако в данном случае речь идет не о привлечении к уголовной или административной ответственности, а о возобновлении воинского учета.

Что касается доводов о нарушении процедуры проведения медицинского осмотра, суд отметил, что решение о годности лица к военной службе принимается военно-врачебной комиссией, а не территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Исковые требования не касаются обжалования постановления военно-врачебной комиссии.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований об отмене приказов о призыве и зачислении в списки личного состава, поскольку после зачисления лица в списки личного состава возникают правоотношения, связанные с прохождением военной службы, прекращение которых осуществляется в порядке и на основаниях, определенных специальным законодательством.

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суд Киев мобилизация военнообязанный воинский учет

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