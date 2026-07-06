У яких випадках іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні

У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в деяких випадках.

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Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні.

У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі:

- відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;

- коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;

- коли іноземець або особа без громадянства не подали відповідного підтвердження підстав для подальшого перебування на території України;

- коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів державних органів, не підтверджують подану іноземцем або особою без громадянства інформацію;

- в разі подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;

- коли виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою (включаючи витрати, пов’язані з видворенням або реадмісією), фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду в Україну;

- в разі необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

- у випадку необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні.

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