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Чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору

19:53, 5 липня 2026
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У Держпраці роз’яснили питання відпусток за період призупинення дії трудового договору.
Чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору
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Державна служба України з питань праці пояснила, чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору.

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У відомстві підкреслили, що під час та за період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату, здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати (крім сум, які належали такому працівнику на день призупинення дії трудового договору) і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і трудовим договором (у тому числі надавати, оплачувати та компенсувати будь-які відпустки, дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, подавати відповідні заяви-розрахунки, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

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договір Держпраці відпустка

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