ФОП не працює, але платити доведеться: підприємців попередили про важливий нюанс

Українцям пояснили, чому «сплячий» ФОП може дорого обійтися.

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В Україні деякі ФОП перестають вести бізнес, але не подають документи на припинення підприємницької діяльності, і ФОП формально продовжує існувати роками.

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради назвав основні причини для закриття ФОП:

Після закриття не потрібно подавати «нульові» декларації, пропуск яких загрожує штрафами. Скасування обов'язкових платежів (ЄСВ, ЄП, військовий збір), які нараховуються незалежно від діяльності. «Сплячі» ФОП, які не подають звітність, ризикують отримати штрафи та пеню.

Сьогодні припинити діяльність ФОП можна досить швидко через Портал «Дія» або через державного реєстратора.

Припинення підприємницької діяльності здійснюється незалежно від адреси місця проживання ФОП у межах України.

Державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для реєстрації припинення ФОП, зобов’язаний внести відомості до ЄДР. Також ця інформація автоматично реєстром направляється до ДПС, органів статистики, Пенсійного фонду.

Кроки на Порталі «Дія» для припинення діяльності:

Генеруємо електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) в особистому кабінеті на Порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі – ви маєте лише перевірити, чи вона вірна, та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису. Повідомлення про закриття ФОП з’явиться в особистому кабінеті та буде відправлено електронною поштою.

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