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Міністр оборони Польщі доручив розсекретити військову допомогу Україні

18:05, 5 липня 2026
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Косіняк-Камиш заявив, що після консультації з прем'єром Туском доручив розсекретити всі дані про допомогу Україні за 2022-2026 роки.
Міністр оборони Польщі доручив розсекретити військову допомогу Україні
Фото: defence-ua.com
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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«Після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском, зберігаючи відповідальність перед громадськістю та дотримуючись вимог законодавства, я доручив розсекретити всі пожертви на користь України за 2022–2026 роки», – заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, процес надання допомоги у вигляді обладнання розпочав уряд «ПіС» на чолі з міністром Маріушем Блащаком, а про кожну допомогу інформується президент – наразі це Кароль Навроцький, а раніше був Анджей Дуда.

«Я також доручив Службі військової контррозвідки SKW з’ясувати, хто навмисно прагнув розкрити державні таємниці. Ми діємо в умовах війни біля нашого кордону, кожна дія, спрямована проти польських державних інтересів, ставить під загрозу безпеку поляків і полячок», – написав міністр.

Повідомлення міністра з'явилася у відповідь на звинувачення опозиції в тому, що уряд таємно передав Україні ракети до Patriot.

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Польща Україна

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