Уплата налогов при нотариальном удостоверении договоров: кто и когда перечисляет НДФЛ и военный сбор

В зависимости от оснований налогообложения используются разные коды классификации доходов бюджета.

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При оформлении договоров купли-продажи, дарения или наследования физические лица часто сталкиваются с вопросом: кто должен уплачивать налог и по каким реквизитам это делать.

Главное управление ГНС в Киевской области пояснило, что в соответствии со ст. 168 Налогового кодекса Украины именно эта норма определяет механизм начисления, удержания и перечисления налога на доходы физических лиц. В случаях нотариального удостоверения договоров отчуждения имущества или оформления наследства налоговое обязательство, как правило, возникает у физического лица — налогоплательщика.

В соответствии с пунктом 38.2 статьи 38 Налогового кодекса уплата налога и сбора осуществляется налогоплательщиком непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, — налоговым агентом либо представителем налогоплательщика. Пунктом 19.1 статьи 19 Налогового кодекса определено, что налогоплательщик ведет дела, связанные с уплатой налогов, лично либо через своего представителя. Представителями налогоплательщика являются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.

В зависимости от оснований налогообложения используются разные коды классификации доходов бюджета.

Если доход подлежит декларированию, применяется ККДБ 11010500 «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования» и 11011001 «Военный сбор, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования».

Если обязанность по декларированию отсутствует — налог уплачивается на ККДБ 11010501 «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию», а военный сбор — на ККДБ 11011000.

Средства от НДФЛ зачисляются в бюджеты территориальных общин, тогда как военный сбор направляется в государственный бюджет.

Юридические лица, выступающие налоговыми агентами и начисляющие (выплачивающие) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязаны удерживать налог из суммы такого дохода и уплачивать (перечислять) налог на доходы физических лиц и военный сбор на следующие коды классификации доходов бюджета: ККДБ 11010400 «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый налоговыми агентами с доходов налогоплательщика, иных чем заработная плата» и военный сбор — ККДБ 11011000.

Средства от НДФЛ зачисляются в бюджеты территориальных общин, военный сбор направляется в государственный бюджет.

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