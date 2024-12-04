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В КГГА объяснили, почему на станциях метро можно наблюдать воду

07:18, 4 декабря 2024
На некоторых станциях метро можно наблюдать воду в лотках.
В КГГА объяснили, почему на станциях метро можно наблюдать воду
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В КП «Киевский метрополитене» заявляют, что на станции метро «Демеевская» нет никаких подтоплений. Станция работает как в режиме пассажирских перевозок, так и как укрытие во время воздушных тревог. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Однако, как отмечают в коммунальном предприятии, на некоторых станциях метро можно наблюдать воду в лотках.

«В постройках метрополитена есть дренажные системы, куда попадают все грунтовые воды. Водоотвод происходит автоматически, специалисты профильной службы ведут постоянное наблюдение за работой этих систем», - говорят там.

Следовательно, в коммунальном предприятии просят не манипулировать темой подтоплений в столичном метрополитене.

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Киев метро

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