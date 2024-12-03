Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари через полтора года после их разрыва

2 декабря суд Калифорнии официально признал исполнительницу холостячкой.

Популярная певица Бритни Спирс официально развелась с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает TMZ.

Согласно новым юридическим документам, полученным изданием, развод Бритни с Сэмом Асгари стал завершенным делом 2 декабря.

В день, когда суд Калифорнии принял решение о разводе супругов, знаменитость отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 43 года.

В общем, пара смогла официально развестись только через полтора года после их разрыва. Еще в июле 2023 года стало известно, что Бритни и Сэм не вместе, а в августе того же года фитнес-тренер подал на развод. Судебная волокита длилась до начала декабря 2024-го.

У пары был брачный договор. Правда, после развода Сэм буквально остался ни с чем. После переезда тренера в другое жилье Бритни еще некоторое время платила ему аренду, однако сейчас эти выплаты завершились.

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