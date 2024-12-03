Гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского назначили правительственным уполномоченным по реформе таможенных органов

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский возглавит в Кабмине направление реформы таможни.

Кабмин на заседании 3 декабря принял решение назначить генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Пока неизвестно, сможет ли он совмещать эти две роли.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добродетель и мониторинге образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе нового руководителя Таможенной службы.

Также утверждено Положение о Правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов, которым будет руководствоваться в своей работе Игорь Смелянский.

Новым положением предусмотрено, что Правительственный уполномоченный по реформированию таможенных органов является лицом, на которое возлагается выполнение задач по организации процесса реформирования таможенных органов.

Он назначается на должность и увольняется с должности КМУ по представлению премьер-министра Украины.

Предусмотрено, что в компетенцию Правительственного уполномоченного входит:

подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 г.;

подготовка предложений по осуществлению мер, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества, сотрудничеству с такими институтами и содействию сотрудничеству с ними органов исполнительной власти;

инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и внесение изменений в них;

разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений главному разработчику и Кабинету Министров Украины;

участие в сотрудничестве с международными организациями по вопросам формирования и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций международных организаций по таможенным вопросам.

Соответственно создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику. Утверждены Положение о Межведомственной рабочей группе и ее составе.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на заседании правительства переименовано Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Министерство национального единства Украины. Министерство национального единства возглавил Алексей Чернышев. За его кандидатуру 3 декабря проголосовала Верховная Рада.

Автор: Наталя Мамченко

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