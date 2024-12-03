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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

18:34, 3 декабря 2024
Если парламент большинством голосов требует отмены военного положения, президент обязан его отменить.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
Фото: AP Photo / Lee ​​Jin-man
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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране после того, как его ввел президент Юн Сок Йол. Об этом сообщает Yonhap.

За отмену военного положения проголосовали 190 из 300 депутатов.

В аппарате спикера корейского парламента заявили, что после принятия резолюции об отмене военного положения объявление военного положения недействительно.

«Объявление военного положения теперь недействительно. Я надеюсь, что гражданам будет спокойно. Я надеюсь, что военные и полиция, вошедшие в помещение Национальной ассамблеи, немедленно покинут Национальную ассамблею», — подчеркнул спикер парламента Ву Вон Сик.

Согласно законодательству Южной Кореи, если парламент большинством голосов требует отмены военного положения, президент обязан его отменить.

Местные СМИ указывают, что военные покидают здание парламента Южной Кореи после принятия им резолюции об отмене военного положения.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

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Южная Корея военное положение

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