Он лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Об этом сообщает Yonhap.

«Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением, и выражаю свою признательность президенту», – заявил Ким Йон Хен.

Указывается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр подчеркнул, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания, и добавил, что «вся ответственность лежит на нем».

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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