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Рада приняла закон, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства

11:57, 4 декабря 2024
Налоговый кодекс дополнили обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.
Рада приняла закон, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства
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4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 10319 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Голоса «за» отдали 287 нардепов.

Як повідомило Міністерство фінансів України, документ сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб, а також стане ще одним кроком на шляху до членства України в ОЕСР.

Рекомендації Ради ОЕСР закликають до:

  • встановлення чіткої та ефективної заборони на відрахування з бази оподаткування неправомірної вигоди, пов’язаної з підкупом іноземних посадових осіб, яка не залежить від будь-якого розслідування правоохоронними органами або порушення судового провадження;
  • надання належних вказівок платникам податків і податковим органам щодо типів витрат, які вважаються підкупом;
  • спрощення процедури повідомлення податковими органами національних правоохоронних органів про підозри у підкупі.

Тому метою прийнятого Закону є запровадження механізму виявлення потенційної неправомірної вигоди до прийняття рішення суду. Фактично проект Закону спрямований на створення умов для упередження дій щодо надання платником податків неправомірної вигоди як іноземним, так і національним посадовим особам, коли зважаючи на наявність майбутніх податкових наслідків платник податків не буде вчиняти зазначені дії. Це повною мірою відповідає принципам дотримання податкового законодавства (Tax Compliance), який пропагується ОЕСР.

Ключовими положеннями законопроекту є:

  • запровадження заборони вирахування витрат для цілей оподаткування в операціях, пов’язаних із наданням неправомірної вигоди посадовим особам;
  • доповнення функцій контролюючого органу щодо надання НАБУ і платнику податків повідомлення про виявлені під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди. При цьому як ДПС, так і платник податків будуть керуватися переліком таких обставин (фактів), який буде сформований та затверджений НАБУ за погодженням з Мінфіном;
  • надання платнику податків можливості самостійно відкоригувати свої податкові зобов’язання, якщо дійсно мали місце факти надання неправомірної вигоди;
  • проведення документальної позапланової перевірки платника податків щодо якого винесено вирок суду про надання неправомірної вигоди посадовій особі;
  • збільшення фінансового результату платника податків на суму витрат щодо яких відповідно до законодавства встановлено, що вони були здійснені з метою надання ним неправомірної вигоди.

У Мінфіні зазначили, що при підготовці законопроекту до другого читання були враховані зауваження та пропозиції експертів ОЕСР, які будуть проводити оцінку готовності України до приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

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