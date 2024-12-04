Рада приняла закон, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства

4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 10319 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
Голоса «за» отдали 287 нардепов.
Як повідомило Міністерство фінансів України, документ сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб, а також стане ще одним кроком на шляху до членства України в ОЕСР.
Рекомендації Ради ОЕСР закликають до:
Тому метою прийнятого Закону є запровадження механізму виявлення потенційної неправомірної вигоди до прийняття рішення суду. Фактично проект Закону спрямований на створення умов для упередження дій щодо надання платником податків неправомірної вигоди як іноземним, так і національним посадовим особам, коли зважаючи на наявність майбутніх податкових наслідків платник податків не буде вчиняти зазначені дії. Це повною мірою відповідає принципам дотримання податкового законодавства (Tax Compliance), який пропагується ОЕСР.
Ключовими положеннями законопроекту є:
У Мінфіні зазначили, що при підготовці законопроекту до другого читання були враховані зауваження та пропозиції експертів ОЕСР, які будуть проводити оцінку готовності України до приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
Ранее Украина обсудила с ОЭСР и МВФ меры реформирования налоговой политики, определенные Национальной стратегией доходов.
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