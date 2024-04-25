Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 10319 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития по налоговым мерам для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, внесенный Кабинетом Министров.

Кабмин отмечает, что законопроект разработан в соответствии с положениями Рекомендаций Совета ОЭСР по введению налоговых мер, способствующих борьбе со взяточничеством и подкупом иностранных должностных лиц, и является одной из предпосылок введения международных стандартов и обретения Украиной членства в ОЭСР.

Проектом Закона предложено учесть Рекомендации Совета ОЭСР путем внесения изменений в разделы І «Общие положения», ІІ «Администрирование налогов, сборов, платежей», ІІІ «Налог на прибыль предприятий» и ІV «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса.

Такими изменениями, в частности, предусмотрено:

дополнение понятий НК обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который обнародуется на его официальном веб-сайте;

предоставление контролирующими органами НАБУ уведомления о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды и информировании об этом налогоплательщика;

увеличение сроков хранения документов налогоплательщика при получении им информации об обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении им неправомерной выгоды;

уплату штрафа плательщиком налога в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами при проверке обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о неправомерной выгоде, в размере 7,5% от суммы такой разницы ;

проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и такие действия могли повлиять на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;

начисление денежного обязательства без соблюдения срока давности, если в отношении налогоплательщика вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды, что могло повлиять на сумму расходов при определении объекта налогообложения;

что уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды не может основываться на указании налогоплательщиком в налоговой декларации по налогу на прибыль разницы, определенной по результатам его проверки контролирующим органом;

наложение штрафа на налогоплательщика в размере 50% суммы налогового обязательства в случае совершения им деяний, обусловивших определение контролирующим органом такого обязательства на основании приговора суда;

увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым у налогоплательщика есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;

увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым налогоплательщик получил информацию от контролирующего органа о выявленных им при проверке обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды;

увеличение финансового результата на сумму расходов, по которым вынесен обвинительный приговор суда, которые они осуществляли с целью предоставления налогоплательщиком неправомерной выгоды;

невключение в состав расходов физического лица – предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, расходов, по которым есть основания полагать, что имеющиеся обстоятельства (факты) могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады отметило необходимость нормирования вопроса выявления признаков подкупа иностранных должностных лиц, в порядке, определенном специальным, в частности, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством; распространение положений проекта на налогоплательщиков на прибыль, которые согласно абз. 8 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодекса могут не применять налоговые разницы и субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и т.п.

Кроме того, по мнению членов Комитета ВР по вопросам налоговой политики, проект закона требует дополнения Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» положениями об обязанности НАБУ определять перечень обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и механизма такого определения.

Автор: Наталья Мамченко

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