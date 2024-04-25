Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию, инфографика

Как следует из инфографики, бронированию подлежат военнообязанные в государственных органах, органах местного самоуправления категории «А» – все, «Б» и «В» – до 50%, а также в национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые будут введены 18 мая, когда вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).

В частности, согласно инфографике министерства подлежат бронированию:

Военнообязанные в государственных органах, органах местного самоуправления категории «А» (все), «Б» и «В» (до 50%);

в национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах;

На мобилизационных предприятиях и критически важных для экономики и обороны, включая конечных бенефициарных владельцев.

Порядок бронирования других категорий военнослужащих, предприятий, учреждений и организаций устанавливается законодательством и нормативными актами Кабинета Министров Украины; включает критерии, список должностей и профессий, объемы бронирования.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, могут толковаться неоднозначно.

Напомним, статья 25 Закона о мобилизации в редакции нового закона предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов - все военнообязанные;

государственной службы категорий «Б», «В», в органах местного самоуправления - не более 50 процентов от количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, устанавливаются КМУ.

Также закон устанавливает, что органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном КМУ, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

До 18 мая Кабмин должен принять вытекающие из этого Закона нормативно-правовые акты, в том числе определить с учетом рекомендаций Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию, а также пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований настоящего Закона и принять соответствующие нормативно- правовые акты

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в новой статье 23 закона о мобилизации, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащите и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров.

Автор: Наталья Мамченко

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