Судья пожаловалась на сотрудников СБУ, которые подстрекали обвиняемую к даче взятки судье

Неприятный инцидент зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Здание Надворнянского районного суда, источник фото: Facebook-страница суда

Очередной не совсем приятный для судебной власти инцидент произошел в апреле в Ивано-Франковской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области Елена Максименко, она является председательствующей в уголовном деле по обвинению местной жительницы Н. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

На днях, когда после окончания рабочего дня Елена Максименко уже выходила из здания суда, к ней подошла гражданка Н., которая рассказала судье об угрозах со стороны сотрудников СБУ.

По словам Н., представители СБУ угрожали и запугивали ее, даже приезжая к ней домой, с целью склонения Н. к попытке дачи взятки Елене Максименко.

В связи с этим Елена Максименко отметила, что имеет место вмешательство в профессиональную деятельность судьи, а также возникла угроза для независимости судебной власти.

Теперь разобраться, что именно произошло в Ивано-Франковской области и действительно ли произошло посягательство на независимость судебной власти, предстоит Высшему совету правосудия.

Напомним, что попытки разных правоохранительных органов спровоцировать судей на получение неправомерной выгоды периодически фиксируются в Украине.

Автор: Вячеслав Хрипун

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