$10 тысяч за незаконную переправку через границу: в Винницкой области злоумышленнику избрана мера пресечения

Злоумышленник обещал лично сопровождать военнообязанного, сообщил предварительно разработанный маршрут, условия и порядок действий при переправке через государственную границу Украины.

Сообщено о подозрении злоумышленнику, который за 10 тысяч долларов обещал незаконно переправить военнообязанного через границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Черкасской области по факту организации и содействия незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, за 10 тысяч долларов вознаграждения правонарушитель обязывался содействовать незаконному пересечению через государственную границу жителю г. Винницы. Злоумышленник обещал лично сопровождать военнообязанного, сообщил предварительно разработанный маршрут, условия и порядок действий при переправке через государственную границу Украины.

Задержан мужчина при получении первой части денежных средств на сумму 1 тысяча долларов.

Судом поддержана позиция прокурора Винницкой окружной прокуратуры и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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