$10 тисяч за незаконне переправлення через кордон: на Вінниччині зловмиснику обрано запобіжний захід

Зловмисник обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного, повідомив заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру зловмиснику, який за 10 тисяч доларів обіцяв незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Черкаської області за фактом організації та сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за 10 тисяч доларів винагороди правопорушник зобов’язувався сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю м. Вінниці. Зловмисник обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного, повідомив заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України.

Затримали чоловіка під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 1 тисяча доларів.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької окружної прокуратури та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.