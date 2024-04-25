Практика судів
  1. В Україні

$10 тисяч за незаконне переправлення через кордон: на Вінниччині зловмиснику обрано запобіжний захід

10:17, 25 квітня 2024
Зловмисник обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного, повідомив заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України.
$10 тисяч за незаконне переправлення через кордон: на Вінниччині зловмиснику обрано запобіжний захід
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру зловмиснику, який за 10 тисяч доларів обіцяв незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Черкаської області за фактом організації та сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за 10 тисяч доларів винагороди правопорушник зобов’язувався сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю м. Вінниці. Зловмисник обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного, повідомив заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України.

Затримали чоловіка під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 1 тисяча доларів.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької окружної прокуратури та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект, за яким податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Давид Арахамія зареєстрував законопроект про відновлення прав третіх осіб у разі їх порушення при розгляді справ про застосування санкцій

В поясненнях Арахамія посилається на рішення ВАКС, який вказав, що законодавством не передбачено у межах вирішення адміністративного спору механізму відновлення порушеного права власності третіх осіб, і одним з таких механізмів могло б бути запровадження можливості суду стягувати 100% власності українського активу та за певних умов визнавати право власності за третіми особами пропорційно їх частки, що належить їм у іноземній юрисдикції.

Міноборони пояснило, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню, інфографіка

Як випливає з інфографіки, бронюванню підлягають військовозобов'язані в державних органах, органах місцевого самоврядування категорії «А» - усі, «Б» і «В» - до 50%, а також у національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах.

Як і за що судили українських військових у 2023 році: статистика Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців, що значно більше ніж у попередні роки.

Суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді

Неприємний інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва