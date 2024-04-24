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рф має конкретний план зриву Глобального саміту миру, — Володимир Зеленський

19:10, 24 квітня 2024
Президент заявив про точну інформацію від розвідки.
рф має конкретний план зриву Глобального саміту миру, — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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рф має конкретний план щодо зриву Глобального саміту миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

«У нас є точна інформація від розвідки - конкретні дані, - що рф не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру», - заявив Глава держави.

Президент додав, що сьогодні усі зацікавлені у тому, аби примусити рф до миру й поваги до міжнародного права, а Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права.

Як відомо, уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден може особисто приїхати на Глобальний саміт миру. 

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