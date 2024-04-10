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Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відома дата

19:43, 10 квітня 2024
Уряд Швейцарії 15-16 червня проведе Глобальний саміт миру.
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відома дата
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Уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня. Про це повідомляє Reuters.

Конференція відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою заходу є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі рф в мирному процесі".

Швейцарська влада ще не оприлюднила повний список учасників.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден може особисто приїхати на Глобальний саміт миру. 

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