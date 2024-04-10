Швейцария примет Глобальный саммит мира летом: известна дата

Правительство Швейцарии 15-16 июня проведет Глобальный саммит мира.

Правительство Швейцарии проведет двухдневный Глобальный саммит мира 15 и 16 июня. Об этом сообщает Reuters.

Конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн. Отмечается, что целью мероприятия является создание условий, благоприятных для достижения продолжительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия рф в мирном процессе".

Швейцарские власти еще не обнародовали полный список участников.

Напомним, что президент США Джо Байден может лично приехать на Глобальный саммит мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.