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Швейцария примет Глобальный саммит мира летом: известна дата

19:43, 10 апреля 2024
Правительство Швейцарии 15-16 июня проведет Глобальный саммит мира.
Швейцария примет Глобальный саммит мира летом: известна дата
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Правительство Швейцарии проведет двухдневный Глобальный саммит мира 15 и 16 июня. Об этом сообщает Reuters.

Конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн. Отмечается, что целью мероприятия является создание условий, благоприятных для достижения продолжительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия рф в мирном процессе".

Швейцарские власти еще не обнародовали полный список участников.

Напомним, что президент США Джо Байден может лично приехать на Глобальный саммит мира.

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