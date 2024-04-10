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Джо Байден может лично приехать на Глобальный саммит мира, который созывает Украина — СМИ

16:26, 10 апреля 2024
Президент США может принять участие в конференции по миру в Украине, которая должна состояться в Швейцарии в ближайшие месяцы.
Джо Байден может лично приехать на Глобальный саммит мира, который созывает Украина — СМИ
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Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по миру в Украине, которая запланирована на июнь 2024 года в Швейцарии. Об этом сообщает NZZ.

Известно, что представители США еще не были официально приглашены на саммит, но ожидается, что Украина и Швейцария направят приглашение в ближайшее время.

В настоящее время президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на его приезд в Швейцарию выросли, учитывая, что он намерен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Отмечается, что окончательное решение будет принято поближе к самой конференции.

Глобальный саммит мира – это предстоящая международная встреча, которую созвает Украина в Швейцарии на уровне лидеров стран-участников Украинской формулы мира.

К мероприятию должны присоединиться 100 стран. По данным Bloomberg, саммит мира может пройти 16-17 июня.

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