На должность судьи КСУ по квоте Президента претендуют 10 лиц: список

В Офисе Президента обнародовали список лиц, претендующих на должность судьи КСУ по квоте Главы государства.

Офис Президента Украины обнародовал список лиц, подавших документы для участия в конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, назначаемых Президентом.

Там отмечают, что в соответствии с частью третьей статьи 105 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» обнародуюм документы лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины:

1.НОВІКОВА Тамара Вадимівна

2.ЯРЧАК Ігор Степанович

3.ГУЦУ-БІДЕНКО Володимир Гаврилович

4.⁠СИЗА Наталія Петрівна

5.⁠КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович

6.КУЯН Ірина Анатоліївна

7.РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович

8.РОМАНЕНКО Людмила Миколаївна

9.РАДУТНИЙ Олександр Едуардович

10.КАМІНСЬКА Наталія Василівна

Напомним, Конкурсная комиссия по осуществлению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента Украины 1 марта объявила о начале конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых Президентом.

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