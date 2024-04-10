Какие правила налогообложения пива в Украине, – объяснили в ГНС

Ведение субъектами хозяйствования розничной торговли безалкогольного пива акцизным налогом не облагаются.

Источник фото: if.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба в Черкасской области предоставляет объяснения относительно налогообложения пива в соответствии с законодательством Украины.

Согласно пп. 14.1.144 Налогового кодекса Украины (НКУ), пиво определяется как насыщенный диоксидом углерода пенистый алкогольный напиток с содержанием спирта этилового от 0,5 процентных объемных единиц, полученный во время брожения охмеленного сусла пивными дрожжами. Этот вид напитка относится к товарной группе УКТ ВЭД по коду 2203 00.

По определению, безалкогольное пиво - это напиток с диоксидом углерода и пенкой, полученный при брожении охмеленного сусла пивными дрожжами с объемной долей спирта не более 0,5 процентов. Этот напиток классифицируется как товарная группа УКТ ВЭД по коду 2202.

Подакцизным, то есть подпадающим под акцизный налог, считается только пиво, которое относится к товарной группе 2203 00 согласно УКТ ВЭД, указано в пункте 215.3.1 НКУ.

Поскольку на товары, относящиеся к товарной группе 2202 согласно УКТ ВЭД, ставки акцизного налога не установлены, они не отнесены к подакцизным.

Таким образом, операции по реализации безалкогольного пива не подлежат обложению акцизным налогом согласно законодательству.

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